Тюменские любительские коллективы могут получить по 300 тысяч рублей на творческие проекты

В Тюменской области стартовал конкурс грантов для любительских творческих коллективов. Общий грантовый фонд составляет 1,8 миллиона рублей, размер одного гранта – 300 тысяч рублей. Заявки принимаются с 2 по 26 июля через личный кабинет на портале тюменьгранты.72to.ru, сообщили в департаменте культуры региона.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, а также государственные или муниципальные учреждения, на базе которых работает творческий коллектив. Важное условие: коллектив должен иметь звание дипломанта I степени регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в текущем году или в течение двух предыдущих лет. Таким образом, грант ориентирован на уже зарекомендовавшие себя коллективы – тех, кто доказал свой уровень и готов двигаться дальше.

Средства можно направить на реализацию творческих проектов – постановку спектаклей и концертов, обновление реквизита, приобретение оборудования и сценических костюмов. Итоги конкурса подведут не позднее 9 сентября, реализовать проект и предоставить отчет необходимо до 1 декабря 2026 года.

Напомним, что грантовая поддержка любительских коллективов в Тюменской области проводится регулярно. За счет грантовых средств коллективы приобретали новые сценические костюмы, звуковое и световое оборудование, а также реализовывали творческие проекты.

Кроме того, в 2026 году в Тюменской области по итогам конкурса грантов губернатора поддержку получили 99 проектов социально ориентированных НКО на общую сумму более 97,5 миллиона рублей. Конкурс для любительских творческих коллективов – еще один инструмент поддержки культурных инициатив в регионе.