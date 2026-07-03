Специалист по реабилитации из Сургута стал чемпионом по бразильскому джиу-джитсу

Специалист по физической реабилитации Кардиоцентра Сургута Вадим Бабаев стал победителем международного чемпионата по бразильскому джиу-джитсу. Соревнования прошли в Москве и объединили более трех тысяч спортсменов из России, Казахстана и Турции. Вадим Бабаев выступал в весовой категории до 85 килограммов и завоевал первое место, сообщили в медучреждении.

Вадим Бабаев – выпускник СурГУ по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». Более десяти лет он работает в сфере здравоохранения Югры, а с 2020 года помогает пациентам Окружного кардиодиспансера восстанавливаться после сложных операций на сердце.

Кроме работы в медицине, Вадим Бабаев продолжает заниматься спортом. Он является мастером спорта по дзюдо, обладателем черного пояса по дзюдо и синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. По словам специалиста, спорт и процесс восстановления после болезни во многом требуют одних и тех же качеств.

«Во многом успех и в спорте, и в процессе восстановления после перенесенного сердечно-сосудистого заболевания зависят от дисциплины. Регулярные занятия, стремление к результату, вера в собственные силы и в свою победу над соперниками или недугом – очень важные составляющие, которым я учу воспитанников и каждый день напоминаю об этом пациентам», – отметил Вадим Бабаев.

Также специалист занимается подготовкой юных спортсменов. Под его руководством боевыми искусствами занимаются более 150 сургутян в возрасте от шести до 12 лет.