Росгвардейцы Югры спасли 93-летнюю ветеранa войны из горящего дома в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске росгвардейцы вынесли из горящего жилого дома 93-летнюю Анну Ивашкееву, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Югры.

Пожар произошел 23 июня на улице Аграрной. Военнослужащий управления Росгвардии по Югре прапорщик Александр Попов в свой выходной день вместе с прибывшим в отпуск представителем Снежинского полка Росгвардии сержантом Сабитом Битимбаевым увидели горящую кровлю дома.

Из-за жаркой и сухой погоды огонь быстро распространялся, существовала угроза его перехода на соседние строения. Когда росгвардейцы подъехали к дому, к ним подбежала женщина и сообщила, что на втором этаже находится ее мама, которая не может выйти самостоятельно.

Росгвардейцы оценили обстановку, вошли в горящее здание и эвакуировали пожилую женщину в безопасное место. Благодаря их действиям удалось избежать трагедии. После спасения женщины они помогли убрать от очага возгорания имущество рядом с домом. Автомобиль и лодку на прицепе откатили в место, недоступное для огня.