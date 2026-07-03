В семье коренных жителей Югры родилась девочка по имени Россия

В городском поселении Новоаганск Нижневартовского района родилась девочка, которую назвали Россией. Она стала третьим ребенком в семье Вениамина и Марии Айваседа, сообщает администрация муниципалитета.

У супругов уже есть двое сыновей – Кирилл и Глеб. Имя для новорожденной дочери выбрал глава рода – ее прадедушка. Он заранее сказал, что, если в семье появится девочка, ее должны назвать Россией. Родители уважительно отнеслись к решению старшего поколения и исполнили его желание.

Семья Айваседа относится к коренным малочисленным народам Севера. В их традициях старшие члены рода играют важную роль в выборе имени для ребенка.