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​В Югре родилась девочка с именем Россия

В семье коренных жителей Югры родилась девочка по имени Россия

​В Югре родилась девочка с именем Россия
Фото: Нижневартовский район / vk.com

В городском поселении Новоаганск Нижневартовского района родилась девочка, которую назвали Россией. Она стала третьим ребенком в семье Вениамина и Марии Айваседа, сообщает администрация муниципалитета.

У супругов уже есть двое сыновей – Кирилл и Глеб. Имя для новорожденной дочери выбрал глава рода – ее прадедушка. Он заранее сказал, что, если в семье появится девочка, ее должны назвать Россией. Родители уважительно отнеслись к решению старшего поколения и исполнили его желание.

Семья Айваседа относится к коренным малочисленным народам Севера. В их традициях старшие члены рода играют важную роль в выборе имени для ребенка.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 59, комментариев: 0
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