В Сургуте строится дорога, которая соединит Тюменский тракт и Киртбая

В Сургуте продолжается строительство новой автомобильной дороги, которая соединит Тюменский тракт и улицу Игоря Киртбая. Для города это не просто еще один дорожный объект, а новый въезд, способный заметно изменить транспортную связность целого района. Ход работ проинспектировал партийный десант: объект включен в «Карту развития Югры» — Народную программу партии «Единой России».

Строительство стартовало еще в прошлом сезоне. Протяженность нового участка составляет около 500 метров. По завершении здесь появятся две полосы движения в каждую сторону, тротуары, велодорожки, автобусные остановки, светофорный объект, система освещения, ливневая канализация и сети водоснабжения. Иными словами, речь идет не о локальном проезде, а о полноценной городской дороге, рассчитанной на серьезную нагрузку.

Заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Евгений Васюков рассказал, что сейчас на площадке формируют основание дорожной одежды. «В настоящий момент у нас проводятся работы по основанию дорожного объекта. С одной стороны уже отсыпано песчаное основание, со второй стороны только приступаем к работе. Следующий этап работы — мы устанавливаем бордюры и будем уже асфальтироваться. Также с одной стороны мы видим, формируются бордюры для тротуара и для велодорожки», — пояснил он. По словам спикера, все работы должны завершиться в текущем строительном сезоне.

Стоимость контракта составляет 393 миллиона рублей. Как уточнил Евгений Васюков, существенных незапланированных расходов на объекте пока не возникало, хотя изменения в проект все же были. Одно из них касается остановочных павильонов: вместо обычных на дороге теперь планируют установить теплые остановки с освещением и обогревом. Для Сургута это решение особенно важно с учетом климата и общей логики последних городских преобразований.

Подрядчик уже вышел на активную фазу работ. На площадке задействована тяжелая техника, в том числе катки, ресайклер, погрузчики, а также рабочие, которые монтируют бордюры. Используется и уже знакомая Сургуту технология холодного ресайклинга, которую применяли, в частности, на улице Грибоедова. По оценке специалистов, она хорошо показала себя в местных условиях.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева напомнила, что партийный десант уже приезжал сюда осенью, когда объект находился еще фактически на старте. «Эта дорога была только в проекте. Мы только смотрели, что здесь начиналось, какие подготовки были сделаны перед зимой. А сейчас мы уже видим, что процесс идет, и самое главное — то, что нам сказали подрядчики — что это вовремя все сдастся», — отметила она. По ее словам, особенно важно, что в Сургуте сегодня не только ремонтируют старые дороги, но и строят новые, а значит, инфраструктура города развивается системно.

О том, почему объект важен для города, говорил и депутат Думы Сургута Сергей Парфенов. Он подчеркнул, что новый участок позволит разгрузить улицы Грибоедова и Киртбая, а также даст дополнительный въезд в город. «Этот микрорайон очень большими темпами застраивается. Мы смотрим: возводятся здесь дома, без малого здесь появится школа, детский садик. И для жителей, которые здесь покупают квартиры и будут жить, эта дорога будет очень хорошим подспорьем для выезда из города и въезда в свой микрорайон», — сказал депутат. По его словам, особенно важно, что в последние годы в Сургуте стали появляться не только отремонтированные, но и новые дороги.

Партийный контроль на таких объектах, как объясняют участники выезда, нужен не ради формальности. Депутаты и представители общественности следят за сроками, общим ходом работ и тем, как именно бюджетные средства превращаются в конкретный городской результат. В случае с новой дорогой это особенно наглядно: речь идет о территории, которая активно застраивается и в ближайшие годы станет еще более населенной.

При поддержке Администрации Сургута