Поздравление председателя Думы Сургута с Днем молодежи

Уважаемые сургутяне! 27 июня отмечается День молодежи!

Этот праздник посвящен всем, кто сегодня определяет вектор развития нашего города, округа и страны, кто преображает мир и строит его прекрасное будущее.

Это умные, целеустремленные и решительные люди. Их социальная активность направлена на все сферы жизни: они организовывают и участвуют в научно-практических конференциях, творческих конкурсах, спортивных состязаниях, занимаются благотворительностью и волонтерством.

Молодежь Сургута – смелая, амбициозная, патриотичная и очень талантливая. Она стремится к открытию новых горизонтов, а многие сделав выбор остались в родном регионе, чтобы сделать его успешным и лучшим в стране. От их идей зависит будущее нашего общества.

Желаю нашей замечательной молодежи неиссякаемого вдохновения, реализации проектов, уверенности в своих силах, ярких и талантливых прорывов, верных друзей и успехов во всех начинаниях! Пусть ваш потенциал будет реализован на все сто процентов! Никогда не бойтесь ставить перед собой масштабные цели и смело идите вперед!