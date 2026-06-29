Российские перевозчики предупредили о росте цен из-за ситуации с топливом

Проблемы с поставками топлива, которые в последние дни обсуждают в Югре, могут привести к подорожанию грузоперевозок. Перевозчики уже предупреждают клиентов о повышении тарифов, а среди регионов, где фиксируются перебои с топливом, называют в том числе Сибирь, сообщает «Коммерсант».

По словам участников рынка, из-за ограничений на заправку и сложностей с поставками топлива перевозчикам становится сложнее планировать рейсы. Некоторые компании уже сообщили своим клиентам о предстоящем росте цен.

«Сегодня мы получили уведомление от своих коллег-автоперевозчиков о повышении тарифов: с 1 июля анонсировали увеличение минимум на 10%.Могу предположить, что это не предел», – рассказала «Коммерсанту» сооснователь Sigma Татьяна Патужная.

Учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский также отметил, что предпосылки для роста стоимости перевозок уже сформированы.

«В отдельных регионах, особенно в Сибири, на юге России и в ряде приграничных областей, фиксируются ограничения на заправку и перебои с поставками топлива, что усложняет планирование рейсов», – пояснил он изданию.

На международных маршрутах ситуация еще сложнее. По данным участников рынка, на китайском направлении грузовики стали проезжать меньше километров в сутки, а ожидание на некоторых АЗС может занимать до суток. Из-за этого сроки доставки увеличиваются, а перевозчики закладывают дополнительные расходы в стоимость своих услуг.

Если ситуация не стабилизируется, дополнительные расходы на логистику могут отразиться и на конечной стоимости товаров, считают эксперты.

Напомним, в середине июня в Сургуте и других городах Югры уже выросли цены на бензин и дизельное топливо. Кроме того, на ряде АЗС ввели временные ограничения на отпуск топлива в одни руки и запретили заправку канистр. Власти округа объяснили эти меры повышенным спросом и подчеркнули, что запасы нефтепродуктов в регионе достаточны, а ограничения необходимы для предотвращения искусственного дефицита и спекуляций.