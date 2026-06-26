Откуда в России взялись ограничения на продажу бензина и что будет дальше

Регионы один за другим объявляют об ограничениях на продажу бензина. Первым пошел Крым, где сначала ввели талоны на топливо, а потом и вовсе запретили продажу бензина всем. Эстафетную палочку приняли Липецкая, Тверская, области. В Москве и Подмосковье на отдельных заправках топлива нет вообще, на других ‒ очереди на час. Список АЗС и регионов ширится.

А что случилось?

В летний сезон подорожание автомобильного топлива и его временная пропажа на мелких АЗС ‒ дело вообще-то обычное. Во-первых, увеличивается спрос из-за отпусков и аграрных работ. Во-вторых, летом НПЗ встают на плановые ремонты и начинают отгружать меньше топлива.

Однако обычно ситуация проходит почти незамеченной, поскольку сети АЗС заранее планируют логистику с учетом отгрузки и спроса и не допускают дефицита.

Почему же сейчас не хватает топлива?

1. Удары дронами по НПЗ. Заводы вынуждены вставать на ремонт не по графику и внепланово приостанавливать отгрузку топлива. Из-за этого рушится логистика: некоторые оптовые топливные компании работают с каким-то одним конкретным НПЗ, поэтому нужно время, чтобы найти другого производителя. В итоге поставщики отгружают меньше бензина заправочным станциям, делают это с большим опозданием или продают только избранным АЗС.

Важно понимать: дефицита бензина в России нет, в том числе и на нефтебазах. Но опасения новых ударов по НПЗ толкают поставщиков держать больше топлива в запасах «на всякий пожарный» и в надежде на то, что через пару дней продать его можно будет дороже. Всего же в России больше 35 действующих крупных НПЗ с мощностью свыше 1 млн т/год и порядка 80 небольших заводов до 1 млн т/год каждый. Выбить их из строя одномоментно нереально.

2. Высокий спрос. На фоне новостей об ограничениях многие кинулись закупать топливо впрок и заливать его в канистры там, где это еще не запрещено. Помните ситуацию с гречкой? Вот теперь бензин ‒ новая гречка. Особо предприимчивые граждане стали перепродавать бензин на маркетплейсах, но в ситуацию вмешалась ФАС и запретила это (не)благородное дело. Все это наложилось на без того пиковый сезон.

3. Не все АЗС страдают одинаково. Мелкие несетевые заправки на региональных трассах чаще всего сталкиваются с проблемами ‒ и не только потому, что им сложнее перекроить поставки. Этот бизнес низкомаржинальный, и при резком скачке цен владельцам таких АЗС проще на время закрыться, чем терпеть убытки. Или загнуть цены по самое «не балуй».

4. Вертикальная интеграция рынка. Объемы топлива, доступные на биржевых торгах, не такие большие, чтобы обеспечить всех желающих. Крупные нефтяные компании имеют достаточный запас бензина, но держат его для собственных сетей АЗС.

Что ждать дальше?

Скорее всего, ситуация будет отрегулирована, в том числе и за счет ограничений, которые вводят отдельные АЗС и региональные власти. Бизнес выстроит логистические схемы заново, НПЗ рано или поздно будут работать штатно. Однако произойдет это не сразу.

Чем себе помочь?

‒ Самое главное, не поддавайтесь панике: очереди на заправках или продажа бензина только за нал сами по себе не означают дефицит или его приближение. Поэтому не надо ездить по АЗС и заливать в несколько канистр топливо: так вы, наоборот, участвуете в создании ажиотажа, что и вправду может спровоцировать серьезное удорожание или нехватку. Ограничьтесь тем объемом, который вам сейчас действительно нужен.

‒ Если в вашем городе/регионе наблюдаются ограничения или вам предстоит долгая поездка на личном транспорте, посмотреть доступность бензина можно в сервисе «Яндекс Заправки». В комментариях автомобилисты делятся информацией о неработающих АЗС и ситуации с топливом.

‒ Исходите из того, что проблема и вправду есть, но ситуация постоянно меняется: если сегодня на конкретной заправке нет топлива, то это не значит, что так будет всегда. Яркий пример ‒ ограничения, которые вводила «Татнефть» в регионах, а потом через несколько дней их отменила.

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