В Сургуте подросток утонул на водохранилище ГРЭС-2

В Сургуте на водохранилище ГРЭС-2 утонул 17-летний подросток. ЧП произошло накануне в районе дачного кооператива «Черемушки», сообщает sitv.ru. На место прибыли спасатели, полиция и следователи. По предварительным данным, группа подростков отдыхала на берегу водохранилища.

«По предварительной информации, группа подростков отдыхала на берегу водохранилища ГРЭС-2 в районе дачного кооператива «Черемушки». В какой-то момент трое юношей пошли купаться, при этом не умея плавать», — прокомментировал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

Для поиска юноши развернули поисковую операцию. Водолазы обследовали дно водохранилища. Тело подростка нашли только спустя три часа.

В администрации города отметили, что трагедии можно было избежать. Друзья подростка слишком поздно обратились за помощью к спасателям: они позвонили в 112, хотя неподалеку находился пост, где дежурили спасатели.

С начала лета это уже четвертый случай гибели людей на воде в Сургуте. В черте города нет ни одного водоема, разрешенного и безопасного для купания.