В Сургуте 26 июня проходит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

Сегодня, 26 июня, жители Сургута могут бесплатно получить консультации по юридическим вопросам. Об этом сообщили в городской администрации.

«С 09.00 до 18.00 в Югре проходит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи», − напомнили сургутянам.

Обратиться за консультацией можно как по телефону, так и в очном формате. Жителей принимают специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека в Югре, департамента социального развития округа, Адвокатской палаты Югры, Нотариальной палаты Югры и других организаций.

Горожане могут получить правовые консультации и другие виды бесплатной юридической помощи по актуальным вопросам.

Контактные данные организаций, участвующих в акции, также опубликовала администрацией Сургута.