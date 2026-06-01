В Югре завершено предварительное голосование «Единой России»

В Югре завершилось предварительное голосование «Единой России». В электронном формате на сайте PG.ER.RU в нем приняли участие более 157 тысяч жителей региона, сообщает ugra-news.ru.

В течение недели югорчане определяли кандидатов, которые представят партию на выборах этой осенью. Речь идет о выборах в Государственную Думу, думу Югры, Тюменскую областную Думу и органы местного самоуправления.

Губернатор Югры, член президиума регионального политического совета партии Руслан Кухарук поблагодарил жителей за участие, а региональное отделение партии — за слаженную работу.

«В течение недели жители автономного округа определяли кандидатов, которые представят партию этой осенью на выборах в Государственную Думу, Думу Югры, Тюменскую областную Думу и в органы местного самоуправления. Всего в голосовании приняли участие более 157 000 югорчан. Благодарю жителей за участие в голосовании, а региональное отделение партии за слаженную работу. Результаты будут озвучены на итоговом заседании организационного комитета по проведению предварительного голосования в Югре, которое пройдет 2 июня», — написал Руслан Кухарук.

В регионе предварительное голосование проходило по двум моделям. В Когалыме, Лангепасе, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Урае, Югорске, Березовском, Кондинском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах кандидатов с 25 по 27 мая определяли выборщики — партийные активисты и беспартийные граждане, утвержденные местными политсоветами.

В остальных муниципалитетах жители могли зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до полуночи 29 мая, пройти верификацию через «Госуслуги» и проголосовать до 20:00 31 мая.

Председатель думы Югры, секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков сообщил, что в голосовании приняли участие 157 383 человека. Это 78,32% от числа зарегистрированных избирателей.

По словам Бориса Хохрякова, такой результат говорит о высоком доверии и зрелости партийного сообщества. Итоги предварительного голосования озвучат 2 июня на заседании организационного комитета.