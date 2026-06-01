Югра заняла второе место в России по благосостоянию семей с детьми

Югра заняла второе место среди регионов России по уровню благосостояния семей с детьми. Исследование по данным 2025 года опубликовало РИА Новости, сообщает РИЦ «Югра».

Аналитики оценивали потенциальный остаток денежных средств у семьи с двумя работающими родителями после минимальных расходов. Для расчета использовали две чистые медианные зарплаты без НДФЛ и региональные прожиточные минимумы для разных категорий членов семьи.

В Югре у семьи с двумя детьми после минимальных расходов может оставаться 102 647 рублей. У семьи с одним ребенком показатель выше — 122 352 рубля.

Выше Югры в рейтинге оказался только Ямал. Там у семьи с двумя детьми остается 141 365 рублей, с одним ребенком — 163 140 рублей. Третье место заняла Магаданская область, где остаток составляет 94 995 рублей для семьи с двумя детьми и 119 407 рублей для семьи с одним ребенком.

Авторы исследования отмечают, что материальное положение семей в российских регионах заметно отличается, и существенного сглаживания этих различий пока не наблюдается.

В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечне у семьи с двумя детьми при медианном заработке после минимальных расходов получается отрицательный баланс. Это означает, что без дополнительных доходов таким семьям сложнее растить детей.