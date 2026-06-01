Суд приговорил двух братьев за разбойные нападения на магазины в Пыть-Яхе и Нефтеюганске

В Нефтеюганском районе суд приговорил к лишению свободы двух братьев, которые в 2012-2013 годах совершали разбойные нападения на магазины в Пыть-Яхе и Нефтеюганске. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры.

По данным суда, во время преступлений братья использовали огнестрельное оружие. В 2013 году их объявили в международный розыск.

Спустя 11 лет, в феврале 2024 года, мужчин нашли на территории Московской области и доставили в Югру для дальнейшего разбирательства.

Нефтеюганский районный суд назначил старшему брату 8 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Младший получил 3 года 8 месяцев колонии общего режима.

«Особенности отбывания наказания определены судом с учетом тяжести содеянного и роли каждого из подсудимых в совершенных преступлениях», — отметили в пресс-службе судов Югры.