Поздравления с Днем защиты детей прозвучали от руководителей Югры и Сургута

Юных югорчан поздравили с Днем защиты детей. С теплыми пожеланиями к ребятам и их родителям обратились губернатор региона Руслан Кухарук, глава Сургута Максим Слепов и председатель городской Думы Александр Олейников.

«Дорогие ребята, поздравляю с Днем защиты детей! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, смехом и удивительными открытиями. По приглашению «Движения Первых» принял участие в детской пресс-конференции «Есть вопросики». Ребята спрашивали о самых разных вещах, проводя параллели между взрослой работой и школьной жизнью. Вместе поразмышляли, похожи ли совещания на родительские собрания, бывают ли у госслужащих двойки за «невыполненное домашнее задание» и как не волноваться перед важными выступлениями», − написал в своих соцсетях глава Югры.

Глава Сургута Максим Слепов в своем поздравлении напомнил, что тема праздника в этом году звучит как «Будущее сегодня».

«Очень точно. Ведь дети - главное, что у нас есть. В моей семье их четверо. Время, проведенное с детьми, дороже любых дел. Это наше будущее. И это будущее зависит от нас − взрослых. В Сургуте для ребят всех возрастов накануне подготовили насыщенную программу. Погода не подвела. На площадках видел много семей с детьми. Наша общая задача − дать детям уверенность, заботу, возможность развиваться. При этих условиях уверен в нашем счастливом будущем», − заявил он.

Председатель Думы Сургута Александр Олейников также поздравил горожан с праздником и отметил, что главная задача взрослых – сделать детство счастливым, безопасным и наполненным яркими событиями.

«Всем детям желаю здоровья, неиссякаемой энергии и любознательности! Взрослым – любви и терпения! Пусть всех окружают теплом и заботой близкие люди, а каждый день будет наполнен новыми открытиями и счастливыми улыбками», – пожелал Олейников.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. Вчера, 31 мая, на Центральной площади города прошел большой семейный праздник «Самый детский день, или праздник – дело семейное».