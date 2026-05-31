​Первый день лета в Югре начнется с непогоды

МЧС предупредило жителей Югры об ухудшении погоды 1 июня

Жителей Югры предупредили об ухудшении погодных условий в первый день лета. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июня в западной части округа ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 15-20 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Югре.

Под действие неблагоприятного прогноза попадают Березовский, Октябрьский, Советский и Кондинский районы, а также города Нягань, Югорск и Урай.

Спасатели рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице, не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями, а также соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

Автомобилистам советуют снижать скорость движения и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Кроме того, не стоит оставлять машины возле деревьев, рекламных щитов и других конструкций, которые могут пострадать от сильного ветра.

Во время грозы специалисты рекомендуют избегать открытой местности и водоемов.

При возникновении происшествий югорчан просят незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.

В Сургуте, по прогнозам синоптиков gismeteo, погода 1 июня будет значительно спокойнее. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди обещают утром и днем. Температура воздуха ночью составит около +16 градусов, утром поднимется до +19, а днем достигнет +25 градусов. Ветер будет южным и юго-восточным, с порывами до 14 м/с.


