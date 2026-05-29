Руслан Кухарук сообщил о введении режима ракетной опасности в Югре

В ХМАО введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие», – подчеркнул он.

Жителям округа рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям оперативных служб.

При объявлении режима ракетной опасности необходимо оставаться дома или укрыться в капитальном здании, подземном переходе либо паркинге. Покидать безопасное место следует только после официального сигнала об отмене опасности.

Также власти предупредили, что в регионе могут временно ограничить работу сотовой связи и мобильного интернета.

Отдельно югорчанам напомнили о правилах безопасности. Жителей просят не приближаться к подозрительным предметам и возможным обломкам, не трогать их и не перемещать. Кроме того, запрещено публиковать информацию, фотографии и видеозаписи, связанные с работой систем ПВО или беспилотников.

Обо всех подозрительных объектах необходимо сообщать по номеру 112.

