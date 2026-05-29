Югра представит первую в России этно-оперу «ХОРей»

В Ханты-Мансийске в концертно-театральном центре «Югра-Классик» идут репетиции первой в России этно-оперы «ХОРей». Постановка основана на мотивах обско-угорской мифологии, сообщает ugra-news.ru.

Премьеру покажут в феврале 2027 года в Большом концертном зале «Югра-Классик». Проект стал победителем грантового конкурса губернатора Югры «Конкурс культуры 2025».

Авторами этно-оперы выступили солисты концертно-театрального центра «Югра-Классик» Ангелина Безрукова, Екатерина Бурцева и Елена Коземиренко.

«Постановка этно-оперы «ХОРей», реализуемая творческими силами Югры, будет представлять собой семь музыкальных картин, каждая из которых откроет зрителю космогонический мир, традиции и обычаи коренных народов округа. ХОРей − ось Мироздания: он пронзает нижний, средний и верхний миры, сплетая между собой судьбы богов, бесстрашных героев, первых людей и всего сущего», — рассказали авторы проекта.

Консультантами по традициям коренных народов округа выступают Татьяна Молданова и Тимофей Молданов.

Зрителям представят космогоническую картину первотворения, где боги создают мир и живых существ, а по первозданной земле начинают движение великие реки. В центре сюжета — путешествие к Великому мировому древу.

Постановка будет состоять из семи картин. В нее войдут сольные и дуэтные сцены, ансамбли, хоровые и балетные номера.