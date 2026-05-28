Как в Югре выстроена медицинская помощь и реабилитация ветеранов военных действий

С начала специальной военной операции в Югре медицинскую помощь получили более 9 тысяч бойцов, ветеранов и родственников военнослужащих, а также 12,7 тысячи членов их семей, сообщает окружной департамент здравоохранения. Такая поддержка включает не только лечение, но и реабилитацию, профилактические осмотры, психологическое сопровождение, санаторно-курортное лечение и дополнительные меры социальной помощи.

Чаще всего участники СВО обращаются за медицинской помощью в связи с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, а также с хирургическими патологиями. Для членов их семей предусмотрены профилактические медицинские осмотры и психологическое консультирование.

Помощь оказывают в медицинских организациях государственной формы собственности, подведомственных Департаменту здравоохранения Югры, а также в организациях иной формы собственности, включенных в систему обязательного медицинского страхования. Это позволяет выстроить маршрутизацию пациентов с учетом их состояния, места проживания и необходимого профиля лечения.

Отдельное направление работы — медицинская реабилитация бойцов СВО. В регионе организована трехэтапная система внеочередной медицинской реабилитации и разработана маршрутизация пациентов. Программа для каждого участника формируется индивидуально, с учетом имеющихся заболеваний и медицинских показаний. С начала СВО медицинскую реабилитацию прошли 1203 военнослужащих и 684 члена их семей.

Для участников СВО и их близких также предусмотрено санаторно-курортное лечение. Чтобы получить направление, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства к ответственному специалисту по санаторно-курортному лечению или медицинскому координатору. Лечение проводится в санаториях Югры, Краснодарского, Ставропольского, Алтайского краев, Республики Крым и Тюменской области. Продолжительность программы составляет 14 дней, а ее содержание также формируется индивидуально. С начала СВО санаторно-курортное лечение получили 217 ветеранов спецоперации и 250 членов их семей.

Дополнительная поддержка участников СВО в сфере медицины включает индивидуальное сопровождение медицинскими координаторами, телемедицинскую помощь для пациентов, которым требуется постоянное динамическое наблюдение и которые проживают в отдаленных населенных пунктах, доступность психолого-психотерапевтического консультирования, а также льготное лекарственное обеспечение.

Реабилитационное и санаторно-курортное направление дополняется мерами поддержки Социального фонда России. Демобилизованные участники СВО могут пройти санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Подать заявление можно в клиентской службе Отделения СФР по Югре, а также через портал Госуслуг. С января 2026 года для демобилизованных военнослужащих из Югры расширен механизм оплаты проезда на лечение в реабилитационные центры СФР: они могут получить бесплатные проездные билеты. Кроме того, ветераны, которым требуется сопровождение по медицинским показаниям, а также участники СВО с первой группой инвалидности могут приезжать на лечение вместе с сопровождающими. В этом случае сопровождающим также оплачиваются проезд, проживание и питание.

Помимо медицинской помощи, участники СВО, военнослужащие по призыву и члены их семей имеют право на социальные льготы и выплаты. Среди них — ежемесячные денежные выплаты, технические средства реабилитации, пособия на детей семьям военнослужащих и другие меры поддержки. Период участия в СВО для мобилизованных, добровольцев и контрактников учитывается при расчете пенсионных прав в двойном размере — из расчета 3,6 пенсионного коэффициента в год вместо 1,8. При назначении досрочной пенсии по старости время нахождения в зоне СВО позволяет выйти на пенсию на два года раньше пенсионного возраста.

Обратиться по вопросам оказания медицинской помощи участникам СВО и членам их семей можно на горячую линию: 8 (3467) 388-118. Для психологической поддержки работает телефон доверия психологической службы: 8 (800) 101-1212. Документы на социальные выплаты можно подать лично в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Югре, через МФЦ или на портале госуслуг.