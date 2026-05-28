В Югре утвержден список лучших проектов благоустройства для федерального конкурса

Югра направит 10 проектов от 10 муниципалитетов на XI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ. Их поддержали на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», которое провел губернатор Югры Руслан Кухарук, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на правительство региона.

«Все объекты, представленные сегодня, лягут в основу развития населенных пунктов автономного округа», — подытожил Руслан Кухарук.

Заявки сформировали по итогам общественных обсуждений и с учетом рекомендаций общественного совета при департаменте строительства и архитектуры Югры. Все представленные проекты получили поддержку для дальнейшей реализации.

На конкурс направят общественную территорию в 8-А микрорайоне Нижневартовска, проект «Городской променад, 2-й этап. Маршрут памяти» в Нефтеюганске, территорию Долины Ручьев в природном парке «Самаровский Чугас» в Ханты-Мансийске, сквер памяти в Мегионе, парк «Нях» в Нягани и набережную «Отдыха» на реке Аган в Радужном.

Также в список вошли парк «Мамонтов — следы эпох» в Пыть-Яхе, набережная реки Конда в Урае, центральная площадь «Сумат вош» в Березово и проект «Наследие Салманова Ф.К. в поселке Горноправдинск» Ханты-Мансийского района.

С 2019 по 2025 год победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 16 объектов Югры.

На заседании также обсудили ход всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. В этом году в нем участвуют 62 территории из 21 муниципалитета. Голосовать могут жители старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или при поддержке волонтеров.

По словам Руслана Кухарука, свой выбор уже сделали более 134 тысяч жителей региона. «На данный момент в нем уже приняли участие более 134 тысяч югорчан. Столь высокий интерес со стороны жителей свидетельствует о востребованности голосования и доверии к нему», — отметил губернатор.