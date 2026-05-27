Хоккейный клуб «Югра» стал чемпионом России и завоевал Кубок Петрова

Хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийска стал чемпионом России, обыграв воскресенский «Химик» в финале ВХЛ. Пятый матч серии прошел 26 мая в Ханты-Мансийске и завершился со счетом 4:0, сообщает ugra-news.ru.

«Югра» выиграла финальную серию со счетом 4:1 и во второй раз в истории завоевала Кубок Петрова. Впервые команда получила этот трофей в сезоне-2020/21.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил команду, тренеров и болельщиков с победой. Вместе с легендой советского и мирового хоккея Владимиром Мышкиным он вручил хоккеистам Кубок чемпиона России.

«Шикарные голы Максима Казакова, Алексея Макеева и Вадима Фаттахова, блестящая игра всей команды на последнем рубеже – и вот он, заветный Кубок! Спасибо команде, тренерам, болельщикам и каждому, кто верил в победу! ХК "Югра", мы вами гордимся!» — отметил Руслан Кухарук.

Главный тренер «Югры» Александр Перов назвал финальную серию сложной и отметил силу соперника.

«Спасибо большое, много эмоций, много сил оставлено по серии. Коротко скажу, что очень достойный соперник, очень сильная команда, и очень непросто нам пришлась финальная вот эта серия. Целиком, если подводить итоги сезона, классный сезон получился, начиная с предсезонки. Долго шли к этому, много сил, много энергии, много нервов затрачено было. И мы рады, что в первую очередь, наверное, именно в Ханты-Мансийске, именно при своих болельщиках, на такой красивой ноте все это закончилось. Поэтому спасибо огромное нашему руководству, руководству всего региона», — прокомментировал Александр Перов.