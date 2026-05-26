Югра создаст более 17 тысяч летних рабочих мест для школьников

В Югре этим летом создадут более 17 тысяч рабочих мест для школьников от 14 до 18 лет. Многие подростки будут помогать коммунальным службам в благоустройстве городов и поселков, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Ребята займутся озеленением улиц, высадкой цветников, уходом за городскими парками и скверами, а также уборкой общественных территорий. Кроме того, школьникам предложат и другие виды работ, включая уход за животными и помощь в организации досуга детей.

Для многих подростков это станет первым официальным трудовым опытом и возможностью заработать собственные деньги. В «Стройкомплексе Югры» отмечают, что участие в благоустройстве также помогает школьникам бережнее относиться к городу и труду других людей.

Подобрать вакансию и подать заявление можно через портал «Работа России». Для этого потребуется учетная запись на Госуслугах. Также обратиться можно в центр занятости по месту жительства.