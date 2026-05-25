Суд в Югре назначил 19 лет 10 месяцев колонии за убийство девушки в Нягани

Няганский городской суд вынес приговор Александру Ульянову по делу об убийстве 17-летней девушки, совершенном 24 года назад. Его признали виновным и назначили 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2001 году Ульянов напал, ограбил, изнасиловал, а затем убил девушку в Нягани. Кроме того, следствие доказало, что ранее, в 1997 году, он также изнасиловал девочку, не достигшую 14 лет.

Причастность Александра Ульянова к преступлениям установили в 2025 году в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В июне того же года его задержали в Хабаровском крае и заключили под стражу. Уголовное дело поступило в Няганский городской суд 19 февраля 2026 года.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся. Суд установил, что по ряду преступлений сроки давности уже истекли: по тяжким составам — в 2012 году, по особо тяжким — в 2016 году. В связи с этим дело по ним прекратили.

Исключением стало убийство 17-летней девушки, совершенное с целью скрыть другие преступления. По этому составу закон не обязывает суд применять сроки давности, если санкция предусматривает пожизненное лишение свободы.

Суд учел обстоятельства преступления, характер вины и высокую общественную опасность содеянного. Несмотря на то что с момента убийства прошло 24 года, оснований для освобождения Александра Ульянова от уголовной ответственности суд не нашел.

Дело рассматривали в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в законную силу, у сторон есть 15 суток на его обжалование.