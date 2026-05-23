МЧС Югры оштрафовало жителя Радужного за сжигание сухой травы

В Радужном нарушение правил сжигания сухой травы на дачном участке едва не привело к крупному пожару. Огонь удалось быстро потушить, пострадавших и угрозы жилым строениям нет, сообщает МЧС Югры. Информациия о возгорании сухой травы поступило в оперативные службы города 19 мая. Пожарно-спасательные подразделения своевременно прибыли на место и ликвидировали огонь.

Специалисты МЧС Югры установили, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора на прилегающем земельном участке.

По итогам проверки виновного привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф 40 тысяч рублей.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Радужному Главного управления МЧС по Югре Данияр Неспаев напомнил, что сжигать сухую траву и мусор на садовых и придомовых участках можно только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности.

«За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов, а в случае причинения значительного ущерба или вреда здоровью людей – уголовная ответственность», — подчеркнул Данияр Неспаев.