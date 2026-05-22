В Югре суд аннулировал фиктивный брак россиянки с иностранцем

Радужнинский городской суд аннулировал брак между гражданкой России и иностранцем, признав его фиктивным. Союз заключили не для создания семьи, а для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ в упрощенном порядке, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

«В суде установили, что «супруги совместно не проживали, хозяйства не вели, личную жизнь друг друга не знали, заботы не проявляли». Одна из сторон прямо подтвердила фиктивность брака. В соответствии с п. 4 ст. 27 Семейного кодекса РФ, признание брака недействительным аннулирует все правовые последствия, возникшие из такого брака», — сообщили в пресс-службе судов Югры.

После вступления решения суда в силу уполномоченные органы отменят разрешительные документы, которые ранее выдали иностранцу на основании фиктивного брака. Запись о браке аннулировали со дня его заключения.

Решение суда можно обжаловать в установленный законом срок. По данным МВД Югры, в регионе ежегодно выявляют несколько десятков фиктивных браков с иностранцами.