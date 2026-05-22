Власти Югры отменили летний отдых школьников в Туапсе из-за режима ЧС

Югорские школьники этим летом не поедут на отдых в Туапсе. Направление изначально было в планах, но после введения режима чрезвычайной ситуации на территории всего Туапсинского района власти региона исключили город из списка, сообщил журналистам СургутИнформ-ТВ директор департамента образования Югры Алексей Дренин.

Речь идет о нескольких сотнях путевок. Режим ЧС в Туапсинском районе объявили после атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в апреле. В результате нефтепродукты попали в акваторию Черного моря.

Вместо Туапсе для школьников выбрали лагеря в других городах России. За пределами Югры летняя оздоровительная кампания в целом охватит 15 тысяч детей. Школьники отправятся на побережье Черного моря, в том числе в Геленджик, а также в Башкирию, Татарстан, Тюменскую область и другие регионы страны.