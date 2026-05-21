МЧС Югры сообщило о росте числа пожаров почти на 14%

В Югре количество пожаров выросло почти на 14% по сравнению с прошлым годом. В этом году в регионе зарегистрировали 798 таких случаев, сообщает sitv.ru со ссылкой на МЧС Югры.

Выросло и число погибших при пожарах: в этом году погибли 32 человека, тогда как годом ранее — 20.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Нижневартовску Виталий Короткий рассказал, что чаще всего пожары происходят в многоквартирных домах, садово-огороднических товариществах, а также на открытых территориях, где горит мусор.

«Основными объектами пожаров являются многоквартирные жилые дома, садово-огороднические товарищества, а также мусор на открытой территории. Основные причины — неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, а также сжигание сухой травянистой растительности», — рассказал Виталий Короткий.

С наступлением весны число пожаров особенно увеличивается. Только за сутки 19 мая пожарные выезжали на тушение 17 возгораний.

Сотрудники МЧС Югры призывают жителей осторожнее обращаться с огнем и соблюдать правила безопасности. Виталий Короткий напомнил, что разводить огонь запрещено при скорости ветра больше 5 метров в секунду. В садово-огороднических товариществах расстояние от места разведения огня до ближайшего здания должно быть не менее 15 метров, а территория в радиусе 10 метров должна быть очищена от горючих материалов.