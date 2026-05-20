В Югре расследуют дело о вымогательстве 300 тысяч рублей у участника СВО

В Югре расследуют дело о вымогательстве у военнослужащего, который является действующим участником спецоперации. По версии следствия, в Советском районе обвиняемый вместе с подельниками похитил бойца и вывез его в лесной массив, сообщает sitv.ru.

Там у мужчины потребовали 300 тысяч рублей. После отказа его избивали. Затем участника СВО перевезли в Югорск, где заперли в гараже и продолжили требовать деньги. Позже мужчина пообещал передать злоумышленникам 50 тысяч рублей из своего дома. Когда его доставили к месту жительства, он смог скрыться.

Правоохранители быстро установили предполагаемого организатора группы. Против него возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд заключил подозреваемого под стражу на время следствия. Дело расследует Югорская межрайонная прокуратура.