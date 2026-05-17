Врачи стали самой уважаемой профессией у жителей ХМАО

Жители Югры назвали самые уважаемые профессии. Первое место в рейтинге заняли врачи, фельдшеры, медсестры и другие медицинские работники. Их отметили 28% респондентов опроса сервиса SuperJob.

На втором месте оказались учителя и воспитатели – за них проголосовали 13% опрошенных. Третью строчку заняли военнослужащие с результатом 12%.

Также в список самых уважаемых профессий вошли инженеры, рабочие и спасатели – каждую из этих сфер назвали по 10% участников опроса. Еще 4% респондентов считают одной из самых важных профессию ученого.

По 3% голосов набрали космонавты, директора и юристы. Также жители округа упоминали дворников, летчиков, программистов, строителей, шахтеров и финансистов.

При этом 8% участников опроса заявили, что уважения заслуживает любая профессия.