Роспотребнадзор Югры сообщил о росте обращений после укусов клещей

В Югре резко выросло число обращений жителей после укусов клещей: на 14 мая зарегистрировано 468 случаев, что в четыре раза больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

В исследованных клещах специалисты обнаружили возбудителей опасных для человека инфекций — боррелиоза и эрлихиоза.

Больше всего случаев присасывания клещей зафиксировано в Ханты-Мансийске, Нягани, Урае, Пыть-Яхе и Кондинском районе. Пока с клещами в этом сезоне не сталкивались жители Белоярского района, Радужного и Покачей.

Акарицидные обработки уже проводят в семи муниципалитетах Югры на площади 349 гектаров. Также началась противоклещевая обработка детских лагерей.

В регионе растет и активность вакцинации: больше 100 тысяч жителей уже сделали прививку от клещевого энцефалита.

Специалисты Роспотребнадзора советуют югорчанам пройти бесплатную вакцинацию, использовать репелленты и акарицидные средства, надевать на прогулки закрытую плотно прилегающую одежду, а после улицы осматривать себя и близких.