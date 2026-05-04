В Югре бывшую судебного пристава будут судить за помощь в возврате конфискованных автомобилей

В Югре в суд направили уголовное дело бывшего судебного пристава-исполнителя, которую обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. По версии следствия, она помогла вернуть автомобили пяти жителям Ханты-Мансийска, у которых машины должны были конфисковать после управления транспортом в пьяном виде.

Как считают следователи, в производстве у пристава находились исполнительные дела о конфискации этих автомобилей, однако она не приняла необходимых мер для их изъятия. Вместо этого, по данным прокуратуры, бывшая сотрудница вынесла незаконные решения о прекращении исполнительных производств.

Кроме того, ей вменяют внесение ложных сведений об аресте машин и их передаче в собственность государства. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.