В Югре меры поддержки от Отделения СФР получают 547 ветеранов Великой Отечественной войны

В Югре меры социальной поддержки от регионального отделения Социального фонда России получают 547 ветеранов. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на данные Отделения СФР по Югре. В эту категорию входят 5 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 322 труженика тыла, 24 жителя блокадного Ленинграда, 55 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, один житель осажденного Сталинграда и 140 вдов участников войны.

В фонде уточнили, что все они обеспечены пенсиями и положенными льготами. При этом отдельные категории ветеранов имеют право сразу на две пенсии. Это касается участников войны, ставших инвалидами, вдов погибших военнослужащих, которые не вступили в повторный брак, а также граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, признанных инвалидами.

Как рассказала управляющий Отделением СФР по Югре Ольга Галюк, средний размер пенсии инвалидов Великой Отечественной войны в регионе составляет 68 397,43 рубля, а участников войны — 81 497,57 рубля. По ее словам, выплаты ежегодно индексируются.

Помимо пенсий ветеранам положены дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и ежемесячная денежная выплата. Ее размер зависит от категории получателя. Например, для инвалидов и участников войны, ставших инвалидами, выплата составляет 8 794,41 рубля в месяц при отказе от набора социальных услуг и 6 969,16 рубля — при его получении в натуральной форме. В этот набор входят бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также к месту лечения и обратно.

Кроме того, с 2019 года по указу президента ветераны Великой Отечественной войны к Дню Победы получают ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.