Югра вошла в число регионов России с пенсией выше 30 тысяч рублей

Югра вошла в число 13 регионов России, где средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в марте 2026 года превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. В автономном округе этот показатель составил 38,3 тысячи рублей.

Выше средняя пенсия среди неработающих пенсионеров оказалась только в Магаданской области, Камчатском крае, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе. На Чукотке показатель достиг 43,7 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе — 39,8 тысячи, в Камчатском крае — 39,3 тысячи, в Магаданской области — 39 тысяч рублей.

В целом по России средний размер пенсии среди неработающих граждан в марте 2026 года составил 25 647 рублей.