Аналитики назвали самые востребованные профессии весны в Югре

Курьеры, продавцы и водители вошли в число самых востребованных специалистов на рынке труда ХМАО весной 2026 года. Об этом сообщили аналитики hh.ru, проанализировав вакансии за март-апрель.

«Уровень предлагаемой зарплаты в вакансиях зависит не только от спроса, но и от квалификационных требований, сложности работы, ответственности, условий труда, кадрового дефицита и влияния профессии на финансовый результат компании. Поэтому одни массовые специальности остаются очень востребованными, но оплачиваются умеренно, тогда как другие − например, машинисты, водители, врачи или электромонтажники − получают более высокие предложения за счет дефицита, квалификации или более сложных условий труда», − дополняет директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

В исследовании говорится, что больше всего предложений было открыто для курьеров − около 800 вакансий. На втором месте − продавцы-консультанты и кассиры (около 700 вакансий), на третьем − водители (порядка 500 вакансий). Также в числе востребованных − менеджеры по продажам, машинисты, разнорабочие, повара, электромонтажники, бухгалтеры и врачи.

Всего работодатели региона искали сотрудников по 157 специальностям. При этом наиболее острый кадровый дефицит наблюдается у поваров и администраторов магазинов − на одну вакансию приходится лишь 1,8 резюме при норме от четырех. Также не хватает врачей (1,9 резюме на вакансию), мерчандайзеров (2,4), продавцов-консультантов (3,2) и курьеров (3,8).

Самые высокие зарплаты среди востребованных специалистов предлагают сварщикам − в среднем около 238 тысяч рублей. Высокий уровень дохода также у машинистов (196 тыс.), курьеров (165,7 тыс.), водителей (162,9 тыс.) и электромонтажников (149,8 тыс.). Врачам предлагают около 130 тысяч рублей, разнорабочим − 114 тысяч.

Средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 87 458 рублей. Выше этого уровня работодатели готовы платить менеджерам по продажам (99,6 тыс.), слесарям (94,7 тыс.) и администраторам магазинов (90,4 тыс.). Ниже среднего остаются предложения для бухгалтеров, поваров, продавцов, администраторов и мерчандайзеров.