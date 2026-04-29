В Югре с начала 2025 года прекратили гражданство 160 человек

В Югре с начала 2025 года российское гражданство прекратили у 160 человек. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на врио начальника отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Югре Кристину Мельник. По ее словам, основными причинами стали серьезные нарушения закона.

Как уточнили на пресс-конференции, 106 человек лишились гражданства после осуждения за преступления, предусмотренные статьей 24 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Еще 34 человека уклонялись от первоначальной постановки на воинский учет.

Кроме того, у 13 человек гражданство прекратили за действия, которые создавали угрозу национальной безопасности России. Еще шесть человек лишились его из-за поддельных документов или заведомо ложных сведений, которые они предоставили при получении паспорта.

«Гражданство Российской Федерации прекращается в строгом соответствии с законом. Основные причины — совершение серьезных преступлений, угроза безопасности страны и предоставление фальшивых документов при получении паспорта», — пояснила Кристина Мельник.