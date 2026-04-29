Отделение СФР по Югре увеличивает пенсию югорчанам после 80 лет без заявлений

В Югре более 19 тысяч пенсионеров старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию по старости ‒ фиксированная выплата для них увеличивается вдвое. Об этом сообщает региональное Отделение СФР.

По данным ведомства, сейчас такую прибавку получают 19 257 жителей региона. Речь идет о фиксированной выплате ‒ гарантированной части страховой пенсии, которая не зависит от стажа, зарплаты или пенсионных коэффициентов.

В 2026 году с учетом районного коэффициента 1,5 размер этой выплаты составляет 14 377,04 рубля. После достижения 80 лет сумма увеличивается в два раза ‒ до 28 754,08 рубля.

«Повышение размера фиксированной выплаты после 80 лет осуществляется беззаявительно. Пенсионеру не нужно подавать никакие заявления, документы или обращаться в клиентские службы Отделения СФР по ХМАО. Первая выплата с повышенной фиксированной частью поступает пенсионеру в следующем месяце после наступления 80-летия», – рассказала управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

В фонде уточнили, что повышение распространяется только на получателей страховой пенсии по старости. Получатели социальных пенсий, выплат по потере кормильца и инвалидности такую прибавку не получают.

При этом для инвалидов первой группы фиксированная выплата изначально назначается в двойном размере ‒ независимо от возраста, поэтому после 80 лет размер их пенсии не меняется.