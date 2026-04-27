Югорчанам досрочно выплатят детские пособия перед майскими праздниками

Жители ХМАО получат ряд детских пособий досрочно из-за майских праздников. Выплаты, даты которых выпали на выходные дни, перечислят до конца апреля, сообщили в Отделении СФР по Югре.

Так, 29 апреля через банки поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

5 мая югорчане получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала, а 8 мая − пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

Пенсии, как уточнили в фонде, будут перечисляться по обычному графику − 5, 8, 18 и 22 мая через кредитные организации. При доставке через почту выплаты придут с 4 по 30 мая в зависимости от графика отделений.

В СФР также напомнили, что выплаты зачисляются в течение всего дня.

Обычно большинство детских пособий перечисляется 3 числа месяца, а выплаты из материнского капитала − 5 числа. Если эти даты приходятся на выходные или праздничные дни, средства направляются получателям заранее.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии − в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник − пятница с 09:00 до 17:00).