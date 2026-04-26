Югорчане готовы жертвовать деньгами ради длинных майских праздников

Около 10% работающих жителей ХМАО собираются продлить майские выходные за счет отпуска или отгулов. В этом году длинные выходные выпадают на 1-3 и 9-11 мая. Несмотря на то что брать отпуск в этот период невыгодно с финансовой точки зрения, часть югорчан все же планирует увеличить время отдыха, сообщил сервис SuperJob.

При этом большинство респондентов (56%) не собираются продлевать праздники. Еще 15% работают по сменному графику.

Чаще всего желание отдохнуть подольше проявляют люди в возрасте от 35 до 45 лет – среди них таких 16%. Среди более молодых респондентов этот показатель составляет 8%, а среди старших – 6%.

Также на планы влияет уровень дохода. Чем выше зарплата, тем чаще сотрудники готовы продлить майские выходные. Если среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей таких 8%, то среди тех, чей доход превышает 150 тысяч рублей, – уже 14%.