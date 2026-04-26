Клещи в Югре чаще встречаются рядом с домами, чем в лесу

В Югре с начала сезона клещи покусали уже 31 человека – все они обратились к врачам. Укусы зафиксировали в 13 муниципалитетах, в том числе в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Мегионе, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

За последнюю неделю клещи покусали десять человек – это столько же, сколько и неделей ранее. Среди пострадавших 12,9% составляют дети.

«Привиты против клещевого энцефалита лишь 22,6% обратившихся за помощью. Подлежало экстренной профилактике 77,4% пострадавших, из которых получили противоклещевой иммуноглобулин 95,8%», – указали в Роспотребнадзоре Югры.

В ведомстве предупреждают: чаще всего клещи кусают не в лесу, а прямо в населенных пунктах – на них приходится 30% случаев.

Около 30% случаев завозные – люди привозят клещей из других регионов. Например, в Сургуте первые клещи в этом сезоне «приехали» из Москвы, Сочи и Тюменской области.