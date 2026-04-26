Выпускники ХМАО чаще всего выбирают технические и медицинские специальности

Инженеры, врачи и IT-специалисты стали самыми востребованными направлениями среди выпускников школ в ХМАО в 2026 году. Такие данные привел сервис SuperJob по итогам опроса родителей девятиклассников и одиннадцатиклассников.

По словам респондентов, после девятого класса большинство подростков выбирают среднее профессиональное образование – 54% родителей сообщили, что их дети пойдут в колледжи.

Среди выпускников 11 классов таких значительно меньше – 13%. При этом 65% одиннадцатиклассников планируют поступать в вузы.

Среди направлений высшего образования лидируют инженерные и медицинские специальности – их назвали по 16% родителей. На втором месте – IT (15%). Далее идут лингвистика и перевод (11%). В пятерку также вошли юриспруденция и педагогика – по 10%. Реже выпускники выбирают PR и экономику – по 6%.

Среди тех, кто идет в колледжи, лидером также остается IT – 19% родителей сообщили, что их дети планируют освоить профессию программиста или другого IT-специалиста. На втором месте – рабочие специальности в строительстве и производстве (17%). Третью позицию занимает медицина (14%). Далее следуют педагогика (13%), а также юриспруденция и строительство – по 10%.