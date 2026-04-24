Экспорт Югры вне нефтяной отрасли вырос почти на 30%

ХМАО сохраняет ключевые позиции в нефтяной отрасли России: доля региона в добыче остается на уровне 40%. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая с отчетом перед депутатами окружной Думы.

«Мы сохраняем долю в российской добыче на уровне 40%, выполняя целевые показатели региональной Концепции развития ресурсной базы Югры до 2050 года. Также сохранили эксплуатационное бурение на уровне 60% от объема бурения в России», – отметил глава региона.

При этом Кухарук подчеркнул, что текущих темпов недостаточно для устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Поэтому в регионе сохраняются налоговые и экономические меры поддержки нефтяной отрасли.

В частности, действует инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль и меры по налогу на имущество, направленные на ускоренный ввод новых месторождений. Кроме того, по инициативе Югры были внесены изменения в федеральное законодательство, увеличившие сроки геологоразведки в Арктической зоне с пяти до семи лет.

Вместе с тем внешнеэкономическая ситуация оказала влияние на показатели региона.

«Снижение цены на нефть, укрепление рубля объективно повлияли на макроэкономические показатели региона», – заявил губернатор.

Так, объем промышленного производства в денежном выражении сократился на два триллиона рублей, однако индекс физического объема составил 98,4%.

На этом фоне власти делают акцент на развитии несырьевого сектора. По итогам года экспорт вне топливно-энергетического комплекса вырос на 29% и достиг 100,5 миллиона долларов.

Значительный рост показал экспорт промышленного оборудования – более чем в четыре раза. Основу поставок составляют двигатели, насосы и скважинный инструмент.

Ключевую роль в структуре несырьевого экспорта продолжает играть лесопромышленный комплекс – на него приходится более 70% поставок. Продукция направляется в Китай, Казахстан, Узбекистан, Сирию и другие страны.

Отметим, что в выступлении главы региона были собраны ключевые итоги 2025 года − от поддержки участников специальной военной операции и многодетных семей до развития образования, медицины, нефтяной отрасли и малого бизнеса.