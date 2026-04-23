Доходы жителей ХМАО увеличились почти на 9% за год, реальные − на 5,9%

Средняя номинальная начисленная зарплата в ХМАО в 2025 году составила 135 914 рублей, что почти на 9% выше показателя 2024 года. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая с отчетом перед депутатами окружной Думы.

По его словам, рост коснулся не только номинальных показателей, но и реальных доходов населения.

«Это почти на 9% выше показателя 2024 года. При этом реальные денежные доходы населения с учетом инфляции выросли на 5,9%», – отметил глава региона.

В правительстве округа также фиксируют положительную динамику в секторе малого и среднего бизнеса. По информации властей, в Югре работают более 65 тысяч субъектов МСП, которые обеспечивают занятость для свыше 277 тысяч человек.

Оборот этого сектора достиг 683 миллиардов рублей, а его вклад в налоговые доходы региона превысил 40 миллиардов рублей.

Отдельно губернатор остановился на показателе уровня бедности, который продолжает снижаться.

«Не менее значимый показатель − уровень бедности. По итогам прошлого года он снизился до 5,5%», − подчеркнул Кухарук.

По его словам, такого результата удалось достичь за счет системной поддержки различных категорий населения.

«В 2025 году на эти цели по региональной программе было направлено более 29 миллиардов рублей», – добавил он.

В числе получателей поддержки – семьи с детьми, многодетные, пенсионеры и жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, что в выступлении главы региона были собраны ключевые итоги 2025 года − от поддержки участников специальной военной операции и многодетных семей до развития образования, медицины, нефтяной отрасли и малого бизнеса.