ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
​Руслан Кухарук отчитался о работе правительства: соцподдержка, добыча нефти, новые школы и рекорды в экономике

В Думе Югры приняли отчет губернатора: регион сохраняет устойчивость и расширяет меры поддержки жителей

​Руслан Кухарук отчитался о работе правительства: соцподдержка, добыча нефти, новые школы и рекорды в экономике
Фото пресс-службы губернатора Югры

Депутаты Югры приняли ежегодный отчет о деятельности правительства автономного округа, который представил губернатор Руслан Кухарук. В документе и выступлении главы региона были собраны ключевые итоги 2025 года — от поддержки участников специальной военной операции и многодетных семей до развития образования, медицины, нефтяной отрасли и малого бизнеса. Главный вывод, который прозвучал по итогам отчета, — Югра сохраняет устойчивость и продолжает выполнять социальные обязательства, несмотря на сложный внешний фон.

«Подводя итоги 2025 года, можно с уверенностью сказать, что этот непростой год мы прожили достойно. Мы выполнили наши обязательства перед страной, мы развивали наш округ, мы реализовали все социальные гарантии, мы были рядом с нашими защитниками Отечества!» — подчеркнул Руслан Кухарук. Завершая отчет, губернатор поблагодарил депутатов, муниципальные команды, бизнес и жителей региона за слаженную работу и отметил, что впереди стоят новые задачи, требующие консолидации усилий.

Нефтяная тема в отчете стала одной из важных. Руслан Кухарук напомнил, что Югра сохраняет долю в российской нефтедобыче на уровне 40 процентов и остается лидером отрасли. Регион удерживает и высокий объем эксплуатационного бурения — около 60 процентов от общероссийского. При этом правительство округа сохраняет для нефтяной сферы организационно-экономические условия, в том числе налоговые меры поддержки, которые должны обеспечить устойчивость отрасли в долгосрочной перспективе.

Но отчет касался не только экономики в узком смысле. Одним из важнейших блоков стала социальная политика. В 2025 году на выполнение социальных обязательств из бюджета региона направили более 70 миллиардов рублей. Около 54 тысяч участников СВО и членов их семей были охвачены сопровождением и мерами поддержки, на что выделили порядка 33 миллиардов рублей. Кроме того, перечень льготных категорий для бесплатного получения социальных услуг был расширен: в него включили супругов и родителей участников СВО, а также граждан, относящихся к категории «Дети войны».

Отдельно в отчете прозвучала тема многодетных семей. По словам губернатора, поддержка таких семей остается базовым направлением региональной социальной политики. За последнее десятилетие их число в Югре выросло более чем вдвое, а только за 2025 год увеличилось еще на 1 608. Власти проиндексировали Югорский семейный капитал, почти втрое увеличили компенсацию расходов на проезд детей к месту отдыха и оздоровления, а также расширили круг получателей единовременного пособия для подготовки к школе. Кухарук отметил и цифровые новшества: статус многодетной семьи теперь можно подтвердить через национальный мессенджер МАХ, что упрощает доступ к мерам поддержки.

Существенный блок отчета был посвящен образованию. Губернатор назвал целью правительства создание условий для раскрытия потенциала и успешного старта в жизни молодых югорчан. В 2025 году в округе ввели 11 объектов образования: это новые школы в Ханты-Мансийске, Сургуте, Урае, Сургутском, Березовском и Октябрьском районах, детские сады в Сургуте, Ханты-Мансийске и Октябрьском районе, а также колледж в Югорске. Еще 13 образовательных учреждений в восьми муниципалитетах капитально отремонтировали в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». С 2025 года в регионе действует и новый стандарт модернизации таких объектов — с обязательным благоустройством прилегающей территории и созданием спортивной инфраструктуры. Благодаря этому в 14 школах появились новые спортплощадки, которыми пользуются не только ученики, но и жители ближайших микрорайонов.

Значительное внимание в отчете уделили здравоохранению. В прошлом году в Югре ввели пять новых медицинских объектов: врачебную амбулаторию в Красноленинском, участковую больницу в Кедровом, поликлиники в Кондинском и Белом Яре, а также станцию скорой помощи в Сургуте. Еще 14 объектов первичного звена здравоохранения отремонтировали, а в рамках модернизации закупили 1 058 единиц оборудования, включая тяжелую технику, и 79 автомобилей скорой помощи. Губернатор отметил и развитие цифровых сервисов: за год через Госуслуги жители региона записались к врачу более 13 миллионов раз, а количество телемедицинских консультаций превысило 126 тысяч. Отдельно Руслан Кухарук напомнил о медицинском теплоходе «Святитель Лука», который уже в этом году отправится в первый рейс по 45 отдаленным поселкам, где живут более 11 тысяч человек.

Экономическая устойчивость региона в отчете была показана не только через нефтяную отрасль, но и через доходы населения и развитие бизнеса. По данным Росстата, среднемесячная зарплата в Югре по итогам 2025 года составила 135,9 тысячи рублей — почти на 9 процентов выше уровня 2024-го. Реальные денежные доходы с учетом инфляции выросли на 5,9 процента. Малый и средний бизнес, по словам губернатора, также демонстрирует уверенный рост: в округе работают более 65 тысяч субъектов МСП, которые обеспечивают свыше 277 тысяч рабочих мест. Оборот сектора достиг 683 миллиардов рублей, а вклад предпринимателей в налоговые доходы региона превысил 40 миллиардов.

Председатель Думы Югры Борис Хохряков назвал отчет содержательным и хорошо подготовленным, а итоги года — подтверждением устойчивости округа. Он обратил внимание на то, что безработица в Югре остается почти вдвое ниже среднероссийского уровня, а бедность снизилась до 5,5 процента, что также лучше общероссийского показателя. По словам Бориса Хохрякова, реальные доходы населения выросли, а социальная сфера сохранила статус безусловного приоритета. Отдельно он выделил результаты промышленности: в 2025 году в Югре была добыта 13-миллиардная тонна нефти с начала промышленного освоения региона.

Таким образом, отчет правительства Югры стал не просто формальным перечнем цифр и объектов. Он показал общую логику региональной политики: опора на социальные обязательства, поддержку семей, развитие базовой инфраструктуры и сохранение экономической устойчивости. «Перед нами стоят серьезные задачи, требующие дальнейшей консолидации усилий. Уверен, вместе мы сделаем 2026 год годом созидания и развития!» — заявил Руслан Кухарук. И именно эта формула — развитие через консолидацию — стала, пожалуй, главным смыслом отчета, который поддержали депутаты округа.


