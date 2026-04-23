Югра представила в Москве муниципальные практики и вошла в число лауреатов премии «Служение»

Югра подвела итоги участия в III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который прошел в Москве на площадке Национального центра «Россия». Масштабное мероприятие собрало около семи тысяч представителей муниципального сообщества, органов власти, экспертной среды и зарубежных делегаций. Автономный округ был представлен всеми 22 муниципалитетами — от крупных городов до небольших сельских территорий. Для региона форум стал не только площадкой для обмена опытом, но и возможностью показать собственные управленческие практики, уже работающие на местах.

Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил спикером на сессии «Школа власти: как муниципальный опыт формирует региональных лидеров». В центре разговора оказалась тема взаимодействия регионального и муниципального уровней власти. По словам главы региона, именно муниципальная работа дает управленцу уникальные компетенции, особенно в территориях со сложной логистикой, суровым климатом и высоким общественным запросом. Руслан Кухарук рассказал о тех подходах, которые уже применяются в Югре: это и включение глав муниципалитетов в состав окружного правительства, и выездные заседания в территориях, и кураторство со стороны заместителей губернатора, и совместное бюджетное планирование. Особое внимание, подчеркнул он, уделяется тем вопросам, которые волнуют людей здесь и сейчас. «Еженедельно мы на заседании правительства Югры рассматриваем вопросы, которые волнуют людей», — отметил Руслан Кухарук, пояснив, что для этого используется аналитика Центра управления регионом и весь массив обращений из информационного поля.

По оценке губернатора, именно в таком формате можно не только обмениваться практиками, но и напрямую обсуждать с федеральными структурами реальные проблемы муниципалитетов. Он подчеркнул, что ценность форума — в возможности разговора с министрами, представителями Администрации президента и надзорных ведомств о том, что происходит на местах. Такой диалог, по его словам, уже не раз приводил к конкретным решениям — от президентских поручений до корректировки нормативной базы.

Отдельной темой форума стала Народная программа «Единой России». Руслан Кухарук напомнил, что в региональный сегмент программы — «Карту развития Югры» — вошли 553 проекта, из которых уже реализован 431. Сейчас в округе продолжается сбор предложений в новую Народную программу 2.0, и эта работа напрямую связана с муниципальной повесткой. Кроме того, на заседании окружного правительства по итогам форума губернатор призвал активнее включать жителей в онлайн-голосование за объекты благоустройства. В этом году от округа в голосовании участвуют 62 общественные территории из 21 муниципалитета. Глава региона отдельно подчеркнул: проекты-победители должны войти и в новую народную программу.

Одним из центральных событий форума стало вручение III Всероссийской муниципальной премии «Служение», организованной ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента России. На церемонии президент Владимир Путин поздравил представителей муниципалитетов с Днем местного самоуправления и отметил, что именно на местах формируется вера людей в завтрашний день и создается опора для развития страны. Для Югры итоги премии стали особенно заметными: сразу четверо представителей округа вошли в число победителей и лауреатов.

В номинации «Укрепляем партнерство — расширяем возможности» второе место заняла Анжела Фищенко из Нижневартовска с проектом калькулятора для расчета издержек предпринимателей и инвесторов. В категории «Диалог с населением — открытость власти» третьей стала глава Нефтеюганского района Алла Бочко, предложившая новый формат отчетов перед жителями через короткометражные фильмы. Еще одно третье место — в номинации «Благополучие семьи — приоритет государства» — получила Екатерина Гарькина из Ханты-Мансийска за проект форума «Мама и малыш». Диплом лауреата в номинации «Развитие территории — благополучие жителей» вручили главе сельского поселения Сосновка Белоярского района Марии Царегородцевой за проект благоустройства аутентичных общественных пространств в Арктике.

Подводя итоги, Руслан Кухарук отметил, что внимание к системе местного самоуправления сегодня особенно важно, поскольку именно этот уровень власти остается самым близким к человеку. Форум в Москве еще раз показал: муниципальная повестка давно вышла за рамки локальных хозяйственных вопросов. Сегодня это пространство, где решаются задачи качества жизни, доверия к власти, благоустройства, социальной поддержки и развития территорий. И Югра на этой площадке прозвучала уверенно — как регион, где муниципальный опыт становится основой для более широких управленческих решений.