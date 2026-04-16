Почти 30% школьников в Югре планируют подработку на лето

Почти каждый четвертый подросток в ХМАО (26%) подрабатывал в течение учебного года. Чаще всего школьники устраиваются курьерами, разнорабочими, работают в пунктах выдачи заказов или заведениях общепита. Также среди популярных вариантов – официанты, бариста, помощники администраторов, продавцы и аниматоры. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса родителей школьников 14-17 лет.

В большинстве случаев подростки находят работу самостоятельно – об этом рассказали 39% родителей. Еще 22% помогли детям устроиться лично, 11% школьников нашли подработку через друзей, а в 6% случаев содействовали учебные заведения.

При этом многие подростки планируют работать и летом. По словам родителей, 29% школьников уже рассматривают подработку на каникулы. Среди самых популярных вариантов – курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.