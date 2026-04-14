Бывшего директора «Паспортно-визового сервиса» в Нижневартовске осудили за взятки на 20 млн рублей

Нижневартовский городской суд вынес приговор бывшему директору филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в Нижневартовске Наталье Павловой по делу о взятках и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в судебной системе Югры. Суд назначил ей 7 лет и 4 месяца колонии общего режима, штраф в 1 577 850 рублей и запрет на работу в органах власти и местного самоуправления на пять лет.

Суд установил, что, занимая должность директора филиала, Павлова из корыстных побуждений систематически получала деньги за незаконные действия и бездействие в пользу разных лиц. Средства, по данным суда, она получала как через посредника, так и лично в своем служебном кабинете.

Общая сумма полученных денег по одному из эпизодов составила 19 560 600 рублей. Кроме того, еще за незаконные действия в интересах другого человека она получила 525 950 рублей.

В суде также пришли к выводу, что действия осужденной нанесли ущерб возглавляемому ею предприятию, которое не получило оплату за фактически оказанные услуги. Кроме того, в приговоре говорится о подрыве авторитета органов исполнительной власти России.

Наталью Павлову признали виновной по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и по эпизодам получения взяток в крупном размере. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.