МЧС Югры предупредило жителей об опасности выхода на весенний лед

В Югре жителей предупредили об опасности весеннего льда, который с наступлением тепла быстро теряет прочность. Об этом сообщили в МЧС Югры. В ведомстве отметили, что в группу особого риска входят любители зимней рыбалки, а также дети и подростки.

Как рассказал заместитель начальника Центра Государственной инспекции маломерных судов ГУ МЧС по Югре Станислав Тышкевич, из-за потепления лед разрушается, на поверхность выходит вода, и покрытие уже не способно выдерживать вес человека. По его словам, особенно опасны северные реки, где ситуацию осложняют сильное течение, неравномерное замерзание и весеннее потепление.

В МЧС напомнили, что всю зиму специалисты вели профилактическую работу через СМИ, школы и родительские собрания. Сейчас спасатели продолжают раздавать памятки рыбакам и местным жителям, а также проводят разъяснительные беседы на водоемах.

Отдельно в ведомстве обратились к родителям с просьбой регулярно напоминать детям об опасности игр на льду и не оставлять их без присмотра у воды. При необходимости пересекать реку или другой водоем по льду югорчанам советуют заранее оценить обстановку, не проверять прочность ударом ноги и брать с собой средства спасения — жилет, веревку и пешню.

Если человек провалился под лед, в МЧС рекомендуют немедленно звонить по номеру 112, звать на помощь и попытаться помочь пострадавшему с помощью палки или веревки.