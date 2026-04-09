Суд Югры оставил под домашним арестом фигурантов дела о гибели ребенка в спорткомплексе «Юность»

Суд Ханты-Мансийского автономного округа оставил без изменения решение о домашнем аресте фигурантов дела о халатности после гибели ребенка в спорткомплексе «Юность». Об этом сообщили в судах Югры. Апелляционная инстанция признала законным постановление Сургутского районного суда в отношении Владислава Титовского и Александра Загребина.

Ранее следствие просило отправить обоих обвиняемых под стражу, однако 18 февраля 2026 года районный суд отказал в этом и избрал им домашний арест на 1 месяц 29 суток — до 13 апреля 2026 года.

Прокурор обжаловал это решение. В представлении он указывал, что обвиняемые могут повлиять на свидетелей, склонить их к ложным показаниям или уничтожить важные документы. Отдельно он ссылался на широкий общественный резонанс дела.

Однако суд округа согласился с выводами первой инстанции. В апелляции подчеркнули, что заключение под стражу считается исключительной мерой и применяется только при наличии подтвержденных оснований, а также если нельзя избрать более мягкий вариант.

Суд также указал, что по вменяемой статье, которая относится к преступлениям средней тяжести и не связана с насилием, арест в СИЗО возможен только в исключительных случаях. Например, если у обвиняемого нет постоянного места жительства, его личность не установлена, он нарушил ранее избранную меру пресечения или скрылся от следствия и суда.

Ни одного из этих обстоятельств в отношении Титовского и Загребина суд не установил. Поэтому решение о домашнем аресте осталось в силе.