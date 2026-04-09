В ХМАО подвели итоги кампании по налоговым льготам

В Югре завершилась масштабная информационная кампания, посвященная налоговым льготам на имущество и возможностям получения уведомлений в электронном виде. Об этом сообщили в ИФНС России по Сургуту.

Речь идет о льготах для физических лиц по транспортному, земельному и имущественному налогам. Они устанавливаются как федеральным законодательством, так и региональными и муниципальными нормативными актами. В частности, транспортный налог регулируется законом Югры, а земельный и налог на имущество – Налоговым кодексом РФ и решениями местных властей.

В налоговой службе напомнили, что отдельные категории граждан могут быть полностью или частично освобождены от уплаты налогов. Проверить, применена ли льгота, можно в налоговом уведомлении. Если она не учтена, необходимо подать заявление – через личный кабинет на сайте ФНС, сервис «Обратиться в ФНС России», МФЦ, почтой или лично в инспекции.

«В период кампании с целью широкого информирования общественности Управлением были охвачены ключевые каналы коммуникации – от традиционных СМИ и официальных сайтов до современных цифровых платформ и мобильных офисов. Информация размещалась в органах соцзащиты, ГИБДД, больницах, школах, транспортных средствах и торговых центрах, в помещениях бюджетных и социальных учреждений», – сообщили в ИФНС.

Кроме того, специалисты провели 27 выездных мероприятий в населенные пункты Югры, где жители могли получить консультации и разъяснения по налоговым вопросам.

Напоминаем, ранее в ИФНС Сургута объяснили, как юрлицам получить льготу по налогу на имущество.