Спрос на репетиторов в Югре резко вырос перед экзаменами

Жители Югры перед экзаменами стали чаще обращаться к репетиторам − особенно по информатике и иностранным языкам. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в «Авито».

«В частности, вырос спрос на репетиторов по информатике − на 28%. Это связано с тем, что информатика является профильным предметом для поступающих на IT-направления, где требуется серьезная подготовка к вступительным экзаменам. В сегменте иностранных языков общий спрос на репетиторов в округе вырос на 48%. Югорчане активнее искали репетиторов: спрос на китайский язык вырос более чем втрое, а на арабский − почти втрое», − говорится в сообщении.

Кроме того, в округе значительно вырос спрос на подготовку к экзаменам и олимпиадам. По информации аналитиков, занятия для подготовки к олимпиадам стали востребованнее на 82%. Также югорчане чаще обращаются за точечной помощью перед ЕГЭ: спрос на подготовку к базовому уровню вырос на 97%, к профильному − на 74%.