В Югре открыли статистику подрядчиков по срокам строительства частных домов

В Югре стало проще выбрать подрядчика для строительства частного дома: на портале строим.дом.рф появилась открытая статистика по соблюдению сроков. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры». Теперь заказчики могут заранее оценить, насколько аккуратно компании выполняют свои обязательства.

Пользователям стали доступны общее число завершенных объектов, количество домов в работе, доля нарушений по срокам и рейтинг пунктуальности подрядчиков. Раньше на портале можно было увидеть только общие данные о числе заключенных договоров.

Как уточняется, статистика формируется автоматически на основе договоров подряда с использованием счетов эскроу. Эти правила действуют по федеральному законодательству с 1 марта 2025 года.

Сейчас на портале услуги по строительству индивидуального жилья в Югре предлагают 60 подрядчиков. Из них 38 компаний уже подтвердили опыт работы со счетами эскроу и сдали 168 домов.

В сообщении отмечается, что публикация такой статистики должна сделать рынок ИЖС прозрачнее. Публичный рейтинг помогает жителям избегать недобросовестных исполнителей, а сами компании подталкивает сдавать дома в срок.